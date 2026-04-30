Persecución Deja a Menor Muerto y Ambulancia Choca Durante Traslado de Herido en Apodaca, NL

Una persecución policiaca terminó en tragedia la madrugada de este jueves 29 de abril en el municipio de Apodaca, luego de que un menor de edad muriera y otra persona resultara lesionada tras un choque ocurrido durante un intento de fuga en motocicleta.

Los hechos se registraron sobre la avenida Afganistán, donde elementos de la Policía de Apodaca marcaron el alto a dos jóvenes que viajaban en motocicleta; sin embargo, éstos presuntamente hicieron caso omiso e intentaron escapar, lo que derivó en una persecución.

Video: Muere Motociclista y Otro Queda Herido Tras Persecución en Apodaca

De acuerdo con los primeros reportes, durante la movilización la patrulla municipal impactó la motocicleta, provocando que ambos tripulantes salieran proyectados sobre el pavimento.

Noticia relacionada: Hallan Camioneta Presuntamente Usada en Ataque en Monterrey

En el lugar perdió la vida un adolescente identificado con el alias de “Picolín”, de apenas 16 años de edad, mientras que su hermano, Yair, de 20 años, resultó lesionado y fue trasladado de emergencia a un hospital.

Ambulancia que trasladaba a lesionado choca

No obstante, mientras era llevado para recibir atención médica, la ambulancia en la que viajaba se accidentó sobre la avenida Diego Díaz de Berlanga, luego de que presuntamente el paramédico al volante dormitara y perdiera el control de la unidad.

El segundo accidente generó una nueva movilización de cuerpos de auxilio y autoridades de tránsito en la zona.

Ambos hechos ya son investigados por las autoridades correspondientes para esclarecer la mecánica de la persecución inicial, determinar el actuar de los elementos policiacos involucrados y confirmar las circunstancias del accidente de la ambulancia.

Historias recomendadas: