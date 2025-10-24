Pleito Familiar Deja Cuatro Lesionados en Ataque a Cuchilladas en Escobedo, Nuevo León

Una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de auxilio se registró la mañana de este jueves 24 de octubre en el municipio de Escobedo, luego de que un pleito familiar terminara en un violento ataque con arma blanca que dejó al menos cuatro personas lesionadas, entre ellas una menor de edad.

Los hechos ocurrieron poco después de las seis de la mañana en el cruce de las calles Atila y Avenida del Trópico, en la colonia Villas de San Francisco, muy cerca del Libramiento Noroeste y la zona conocida como “la chocolatera”.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre identificado como Rogelio "N", de 37 años, habría agredido con un cuchillo a sus suegros, identificados como Juan, de 67 años, y Juana, de 60 años de edad, así como a su propia hija, una niña cuya edad no ha sido confirmada y quien sería la más delicada de salud.

Tras el ataque, el agresor también se causó lesiones y fue trasladado bajo custodia policial a un hospital. En el lugar trabajaron elementos de Protección Civil y Policía Municipal de Escobedo, así como paramédicos de la Cruz Roja Metropolitana, quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron a las víctimas a distintas clínicas. La zona fue acordonada por las autoridades mientras se recababan evidencias.

Personal de la Unidad de Atención a Víctimas y de la Fiscalía General de Justicia del Estado inició las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de violencia familiar. Las autoridades informaron que el estado de salud de las víctimas es reservado y que se mantiene vigilancia en el hospital donde permanece internado el presunto responsable.

