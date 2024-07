Pobladores Reconstruyen Caminos tras Daños de "Alberto" en Santiago, NL

De lo que eran carreteras y parajes naturales entre la sierra de Santiago, quedó poco... y en algunos tramos, absolutamente nada. La tormenta tropical "Alberto" provocó fuertes escurrimientos, caída de piedras enormes, se desbordaron los ríos... el pavimento y vados desaparecieron... Pero la reconstrucción, al menos provisional, inició desde hace prácticamente 10 días... han sido los mismos pobladores de diferentes comunidades quienes, a sol y a sombra han trabajado casi sin descanso.

David de la Peña, Alcalde de Santiago

Se estima que en la Sierra de Santiago habitan alrededor de 2 mil personas... la gran mayoría dedicadas al turismo... Venta de comidas, bebidas, dulces regionales... paseos a parajes naturales... renta de cabañas... todo está detenido desde el paso de "Alberto"... Para ellos es doblemente urgente reconectar los caminos... si el comercio no se activa, su bolsillo seguirá siendo duramente afectado...

Las labores no han sido sencillas... e implican muchos riesgos... Pero para los habitantes de la sierra es urgente tener comunicación vía terrestre con otras comunidades…

Es que tenemos que buscarle... si no, o sea, no vamos a esperar a que vengan a sacarnos. Exactamente, para salir... porque luego por dónde vamos a salir?... y lo hacemos porque está más cerquita aquí Santiago, se nos ofrece cualquier enfermedad y sales rápido, y Saltillo no, está muy lejos