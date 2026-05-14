Detienen a Presunto Exhibicionista Frente a Escuela en Monterrey, Nuevo León

Elementos de la policía de Monterrey lograron la detención de un presunto exhibicionista frente a una escuela ubicada en la colonia Florida, al sur del municipio de Monterrey, Nuevo León. Los hechos se registraron durante la mañana de este jueves 14 de mayo en los alrededores de la escuela primaria “Rómulo Garza”, donde madres de familia reportaron la presencia de un hombre que presuntamente realizaba actos de acoso en el exterior del plantel educativo.

Video: Detienen a Presunto Exhibicionista Frente a Escuela en Col. Florida en Monterrey

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, una mujer solicitó la intervención de los oficiales luego de haber dejado a su hija en la institución educativa y dirigirse hacia su domicilio. En ese momento observó a un hombre en actitud sospechosa que comenzó a acosarla, situación que la alarmó y provocó que solicitara apoyo inmediato de las corporaciones policiacas.

Según lo referido por la denunciante, el sujeto presuntamente actuaba como exhibicionista en las inmediaciones del plantel escolar, generando preocupación entre padres de familia y vecinos de la colonia Florida. Tras recibir el reporte, elementos de la policía de Monterrey implementaron recorridos de búsqueda y vigilancia en la zona para tratar de ubicar al señalado.

Mujer logró identificar al sospechoso

Minutos más tarde, los oficiales lograron localizar al hombre señalado por la afectada. La mujer logró identificar plenamente al sospechoso, por lo que los elementos procedieron con su detención y posterior puesta a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones. El detenido fue identificado como José “N”, de 40 años de edad, quien quedó bajo investigación mientras las autoridades esperan que puedan surgir más denuncias por parte de otras posibles víctimas relacionadas con actividades similares en el exterior y alrededores de planteles educativos de la colonia Florida.

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Las autoridades continuarán con las indagatorias correspondientes para determinar si el ahora detenido estaría relacionado con otros reportes registrados en la zona sur de Monterrey. Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a presentar denuncias formales en caso de haber sido víctima o testigo de alguna situación similar. Padres de familia señalaron su preocupación por este tipo de incidentes cerca de instituciones educativas, por lo que solicitaron mayor vigilancia policiaca en horarios de entrada y salida de estudiantes para brindar mayor seguridad a menores y ciudadanos que transitan diariamente por el sector.

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Con información de Carlos Campos / Noticias N+

RR