Atacan a Balazos a Policías en el Centro de Monterrey; Detienen a 3 Delincuentes

La madrugada de este viernes 3 de octubre se registró un nuevo ataque contra corporaciones policiales en el centro de Monterrey, lo que provocó una fuerte movilización de elementos municipales y el cierre parcial de vialidades en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de la 1:30 de la mañana una patrulla de la Policía de Monterrey, la unidad 220, tripulada por un mando supervisor, realizaba recorridos de vigilancia sobre la calle Aramberri, entre Guerrero y Juárez, cuando fue atacada a balazos por hombres armados que se encontraban en la zona.

El hecho ocurrió a un costado del Mercado Juárez, en un sector donde varios bares y cantinas continuaban operando durante la madrugada. Los agresores, presuntamente armados con rifles, dispararon desde los techos de algunos locales.

Hubo cierres viales por enfrentamiento armado en el Centro de Monterrey

Tras la agresión, decenas de oficiales acudieron para apoyar a sus compañeros y se desató un enfrentamiento que obligó al cierre de la avenida Juárez durante varias horas. Clientes, músicos y empleados de uno de los bares cercanos tuvieron que ser desalojados por seguridad.

Afortunadamente no se registraron víctimas colaterales ni policías lesionados. Autoridades informaron que al menos tres hombres fueron detenidos como presuntos responsables de la agresión, aunque hasta el momento no se ha confirmado el aseguramiento de armas.

Durante la madrugada, agentes ministeriales realizaron inspecciones en algunos de los establecimientos cercanos, ya que uno de ellos podría haber sido utilizado por los atacantes para refugiarse.

La circulación sobre Juárez fue restablecida poco después del amanecer, aunque un pequeño tramo de Aramberri permaneció cerrado de manera temporal mientras continuaban las investigaciones. Este nuevo hecho de violencia ocurre en pleno corazón de Monterrey y refleja la creciente preocupación por la inseguridad en la zona centro, donde continúan operando giros negros durante la madrugada.

