Por Falta de Aulas, Regresan a Alumnos a sus Casas en el Primer Día de Clases

La ilusión de muchos alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de esta primaria en Apodaca se vino abajo cuando al llegar al plantel para el regreso a clases no les permitieron el ingreso; el argumento que les dieron para regresarlos a casa fue la falta de salones...



La reacción de padres y madres de familia afuera de la escuela Eva Molina Toscano, en la colonia Paseo de las Flores, no se hizo esperar al ver como de la emoción por el primer día, sus hijos solo agachaban la cabeza al no poder iniciar el nuevo ciclo escolar.

Ya, ya estaba lista, ¿sabía usted que no iban tener clases de cuarto a sexto año hoy?, no, no nos habían avisado, no sabía

Armandina, Madre de familia

Quienes les daban la noticia de que sus hijos no iniciarían clases como miles de estudiantes en Nuevo León, eran las maestras en una de las entradas al plantel; de hecho, algo similar pasó hace justo un año.

El ciclo pasado el primero segundo y tercero venían lunes, miércoles y viernes, el viernes solamente venían hasta las 10, y los martes, jueves y viernes vienen cuarto, quinto y sexto, estaban intercalados los salones

Blanca Estela, Madre de familia

Las clases por lo pronto seguirán intercaladas en espera de que las autoridades en materia de Educación se decidan por una pronta y necesaria solución.

¿Cuántos estudiantes hay en Nuevo León?

De acuerdo con datos del Gobierno de Nuevo León, hasta el 2023, se tiene registro de una matrícula total de un Millón 572 mil 302 estudiantes, de los cuales 787 mil 433 (49.9%) son mujeres y 787 mil 869 (50.1%) son hombres.

