Por Falta de Maestros, Regresan a Alumnos a sus Casas en Secundaria de Monterrey

Madres y padres de familia que tienen a sus hijos en la Secundaria Técnica Número 60, la cual se ubica sobre la calle Lambda y Gama en la Colonia Villa Cumbres, en el municipio de Monterrey, se encuentran inconformes tras asegurar que sus hijos no tuvieron clases ante la falta de maestros.



Los padres de familia señalaron que fue a través de redes sociales como se dieron cuenta de una imagen en la que se mostraba que los estudiantes permanecían en el patio debido a que solamente se encontraban dos docentes al interior de las instalaciones, por lo que los padres de familia decidieron empezar a ir por sus hijos para solicitar su salida.

No hay maestros, como lo comentaban, dicen que los maestros no vinieron porque no quisieron venir, yo tengo contacto con un maestro y le pregunto que si están en el plante y me dice que nos mandaron un mensaje que no viniéramos

Gabriela Lara, Madre de familia

Acusan a directora de problema con los maestros

Este problema o enfrentan los alumnos y padres de familia tanto en el turno matutino como vespertino, ya que Elisa Lara Posada, es la Directora de ambos turnos en este plantel educativo. La diferencia de acuerdo a padres de familia, es que el problema del turno matutino es que los maestros no se hacen presentes, mientras que en el turno vespertino la problemática es que bloquean con cadenas las puertas principales para que no puedan pasar los docentes, siendo los alumnos los que terminan perjudicados.



Asimismo, los padres de familia realizaron una protesta e ingresaron a la secundaria para exigir la destitución de la Directora Elisa Lara, quien no estaba presente para que también brinde su versión en cuanto a esta situación.

