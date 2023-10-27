Rinden Homenaje a Ingrid Dannai, Víctima de la Explosión en Pesquería, Nuevo León

En medio de un ambiente lleno de tristeza, pero también de unión y cariño, porristas y amigos se reunieron en el campo de la MFL, ubicado sobre la avenida Manuel Barragán en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, para rendir homenaje a Ingrid Dannai Macías Ruiz, una de las víctimas de la explosión registrada en una vivienda de la colonia Los Olmos, en Pesquería. Las asistentes portaban globos blancos y mostraban rostros llenos de tristeza, reflejando el dolor por la pérdida de su compañera.

Padres de familia, entrenadores y porristas se reunieron alrededor del campo para participar en el minuto de silencio programado antes del partido entre Carneros y Titanes. Posteriormente, los globos serían liberados en su memoria, como símbolo de despedida y respeto hacia Ingrid Dannai. El ambiente era profundamente nostálgico, pues la joven era muy apreciada dentro del equipo y conocida por su alegría, disciplina y compañerismo.

Una menor querida y recordada por su alegría

Durante la transmisión, se destacó que Ingrid Dannai viajaba desde Pesquería hasta San Nicolás de los Garza para asistir a sus entrenamientos de porrista, demostrando la pasión que tenía por el deporte. Sus compañeras la describieron como una joven alegre, siempre positiva y dispuesta a apoyar a todas en cada porra y cada voltereta.

Aunque no se confirmó la presencia de familiares en el homenaje, se mencionó que seguramente ellos ya estaban enterados del acto, el cual representaba un gesto de apoyo y consuelo ante el dolor que atraviesan.

Las imágenes y testimonios compartidos reflejaron el gran afecto que amigos y compañeros sentían por Ingrid Dannai, pues incluso estudiantes de su preparatoria publicaron fotografías en redes sociales recordando su alegría y energía. La comunidad lamentó profundamente la pérdida, reiterando que más allá de cifras y reportes, hay familias viviendo un duelo en plena temporada decembrina. El homenaje, acompañado de un Goya dedicado a Ingrid Dannai, buscó ofrecer un momento de paz y honrar su memoria.

Con información de Alexis Lozano / N+