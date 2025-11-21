¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Monterrey amaneció este viernes 21 de noviembre con un ambiente mayormente despejado y temperaturas agradables, escenario que se mantendrá a lo largo del día y que permitirá a los regiomontanos disfrutar de condiciones estables, luego de varias jornadas marcadas por la humedad y la nubosidad.

Desde primeras horas de la mañana, los termómetros rondaron los 27 grados, acompañados de cielo completamente soleado. Conforme avanzó la mañana, el calor fue aumentando hasta alcanzar entre 30 y 31 grados cerca del mediodía, mientras una ligera bruma se mantuvo presente de manera intermitente, sin llegar a afectar la visibilidad ni la movilidad.

Para la tarde, el ambiente continuará cálido, aunque con un ligero descenso en las temperaturas. Entre las 3:00 y 5:00 de la tarde, se prevén valores que oscilarán entre los 29 y 30 grados, acompañados de cielos despejados y sin probabilidad de lluvia.

Condiciones nubladas para la tarde en Monterrey

Al caer la noche, Monterrey experimentará un descenso más marcado en la temperatura. A partir de las 7:00 de la noche, los valores bajarán progresivamente hasta llegar a los 21 grados, con cielo parcialmente nublado y condiciones muy estables. Estas temperaturas nocturnas brindarán un ambiente fresco ideal para actividades recreativas o ejercicio al aire libre.

De acuerdo con el pronóstico, no se anticipan cambios drásticos en las próximas horas, por lo que se espera que este jueves cierre con un clima tranquilo y sin eventos meteorológicos relevantes.

