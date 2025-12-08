¿Cómo Estará el Clima para Hoy 8 de Diciembre 2025 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

La mañana de este lunes 8 de diciembre inició con un marcado descenso en las temperaturas en el área metropolitana de Monterrey, provocado por el ingreso de una masa de aire frío al noreste del país. En municipios como Escobedo y Valle Alto, los termómetros llegaron hasta los 9 grados, mientras que en García, el Libramiento y San Bernabé se registraron valores de 10 grados. En otras zonas del estado, las temperaturas rondaron los 12 grados.

A pesar del ambiente frío, la calidad del aire se reportó como Buena en las 15 estaciones de monitoreo ambiental, lo que favorece las actividades al aire libre. El cielo se mantiene soleado, condición que continuará durante los próximos días.

El contraste térmico es notable, ya que este domingo las temperaturas máximas alcanzaron los 30 grados, mientras que para hoy se prevé una máxima cercana a los 19 grados, sin probabilidad de lluvias en toda la semana. Para mañana martes, las mínimas se ubicarán nuevamente alrededor de 9 grados, con máximas de 20 grados. A partir del miércoles se espera un gradual incremento en las temperaturas, alcanzando 28 grados, y para el jueves hasta 29 grados, lo que indica que la presencia del aire frío será de corta duración.

Clima para el resto de México

En el resto del país, el avance del frente frío número 19 sobre el litoral del Golfo de México y el oriente del territorio nacional generará lluvias, vientos fuertes y posteriormente tormentas hacia el sureste, donde la interacción con el calor y la humedad de la región fortalecerá su intensidad.

Además, canales de baja presión sobre el sureste del país, aunados a la llegada del mismo frente frío, favorecerán la presencia de precipitaciones, mientras que otro canal ubicado en el occidente, junto con la entrada de humedad del Pacífico, mantendrá condiciones para lluvias en esa región.

