Personal del Hospital Metropolitano de Nuevo León Protestan por Recortes en Comidas

Personal de enfermería del Hospital Metropolitano, que depende de la Secretaría de Salud del Gobierno de Nuevo León, publicaron en redes sociales una serie de fotografías donde aseguran estar trabajando bajo protesta.

En las imágenes muestran pancartas con leyes como "Trabajando bajo protesta"; "basta de recortes de comida para los trabajadores de la salud"; y "Ayer Héroes, hoy olvidados"

De acuerdo con la publicación, los trabajadores de la salud laboran "bajo protesta" debido al retiro del alimento al personal que labora en el turno nocturno y piloto. De manera anónima, por temor a represalias, personal de enfermería confirmó las inconformidades que existen.

Pues sí, así están poniendo son los letreros que hay y esos son los que están adentro

Me comentaron que las autoridades iba a bajar el presupuesto de todo... De por sí estamos... O sea hay gente de 10 años que no tenemos base que no tenemos base, no tenemos prestaciones como los de base ¿Y por ejemplo con lo de que no hay comida? No, o sea que el presupuesto va a bajar, es lo que nos dicen