Manifestación en el Metro de Monterrey Tras Caso de Joven Bajada del Vagón rosa

Integrantes del colectivo Morras Feministas realizaron una protesta la tarde de este jueves en la estación Cuauhtémoc del Metro de Monterrey, para exigir que se respete el uso exclusivo de los vagones destinados a mujeres.

La manifestación surgió luego de que circulara un video en redes sociales donde una joven fue bajada de forma violenta del vagón rosa durante el pasado fin de semana, hecho que generó amplia polémica sobre la seguridad y los derechos de las usuarias.

Las manifestantes, encabezadas por Lady López, una de las representantes del colectivo, portaban pancartas y gritaron consignas en defensa de los espacios seguros para mujeres en el transporte público.

Pedimos que los vagones rosas sean respetados y que los horarios sean claros

Piden respetar reglamento en el metro

De acuerdo con las participantes, su principal reclamo es que Metrorrey no aplica con firmeza el reglamento, lo que permite que hombres ingresen a los vagones exclusivos, incluso en horarios destinados únicamente para mujeres.

Las activistas también exigieron una revisión al protocolo de actuación del personal del Metro, tras el incidente en el que se accionó la palanca de emergencia para detener el tren, lo que derivó en la expulsión de la pasajera.

Hasta el cierre de la protesta, no se reportaron incidentes ni presencia de autoridades de Metrorrey dialogando con el grupo.

El colectivo advirtió que continuará con las acciones hasta que las autoridades garanticen espacios seguros y con reglas claras dentro del sistema de transporte.

