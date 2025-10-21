¿Qué Originó el Incendio del Taller Mecánico en Santa Catarina?; Esto Dijeron Autoridades

De manera preliminar, las autoridades informaron cuál fue la posible causa del incendio que se registró la tarde de este martes 21 de octubre en un taller mecánico ubicado en la colonia Jardines de Santa Catarina, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

De acuerdo con lo informado, el incendio habría sido causado por un circuito en la red eléctrica que provocó que los cables de alta tensión cayeran sobre uno de los vehículos de carga con tanques de diésel, ocasionando una explosión que inició el fuego.

Esta detonación habrían sido los ruidos que reportaron haber escuchado los vecinos. A pesar de ello, las autoridades continúan investigando en el área que permanece acordonada y a la cual se sumaron elementos del Ejército Mexicano.

Cabe destacar que, los vecinos de las casas afectadas siguen sin poder ingresar a sus viviendas por los riesgos que estas representan. Las calles que permanecen cerradas son Colorines, Camelia, Azucena y Francisco Morazán.

Autoridades revelaron que la causa del incendio registrado en un taller mecánico de la colonia Jardines de Santa Catarina fue provocada por la caída de cables de alta tensión sobre un tanque de diésel, luego de un corto circuito en la red eléctrica que derivó en una fuerte explosión y el posterior incendio.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil del municipio de Santa Catarina, el siniestro afectó al menos 16 viviendas cercanas, así como 14 automóviles que se encontraban estacionados en los alrededores del taller.

El fuego se propagó rápidamente debido a la presencia de materiales inflamables dentro del establecimiento, lo que provocó una intensa columna de humo que pudo observarse desde varios puntos del municipio y de la zona metropolitana.

Ante la magnitud del incendio, elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Santa Catarina y el Cuerpo de Bomberos se movilizaron de inmediato hasta el punto del siniestro.

