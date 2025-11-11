Realizan Robo Millonario en Casa de Cambio en Monterrey, Nuevo León

A pocos días del Buen Fin, un robo millonario encendió las alertas en Monterrey. En plena zona comercial de la avenida Alfonso Reyes, delincuentes ingresaron durante la madrugada a una casa de cambio tras abrir un boquete desde un local contiguo.

Los hechos ocurrieron en una plaza comercial ubicada sobre la avenida Alfonso Reyes, a escasos metros de Eugenio Garza Sada y muy cerca de la zona Tec, una de las áreas más transitadas de la ciudad.

De acuerdo con autoridades, los responsables aprovecharon la noche para entrar primero a un negocio de aplicación de uñas, forzaron la puerta y desde ahí perforaron la pared hasta llegar al local de cambio de divisas.

Video: Investigan Robo Millonario en Casa de Cambio en Av Alfonso Reyes en Monterrey

Se llevan dinero en pesos, dólares y euros

La encargada del establecimiento se percató del robo al llegar por la mañana y encontrar daños en cajas y equipos de videograbación. Trascendió que los delincuentes habrían sustraído una cantidad cercana al millón de pesos, entre moneda nacional, dólares y euros.

Elementos de la Policía de Monterrey y agentes ministeriales acudieron al sitio para levantar evidencias y solicitar imágenes de negocios aledaños, con el objetivo de identificar a los responsables.

Pese a lo transitada que es la zona, el robo no fue detectado en el momento, lo que refuerza la sospecha de que el golpe fue planeado con precisión.

Con el inicio del Buen Fin a la vuelta de la esquina, autoridades recomiendan a la población cuidar su dinero y extremar precauciones ante el incremento de circulación de efectivo y posibles intentos de robo en zonas comerciales.

