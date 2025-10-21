Recuperan Cuerpo de Senderista que Cayó a Barranco en el Pico UDEM en San Pedro, Nuevo León

El cuerpo del senderista que perdió la vida al caer a un barranco en el paraje Pico UDEM, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, fue finalmente recuperado durante la madrugada de este martes 21 de octubre, tras un extenso operativo de rescate que se prolongó por más de 15 horas.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, la víctima fue identificada como Óscar Misael Martínez Méndez, de 40 años de edad, quien presuntamente cayó a un barranco mientras se tomaba fotografías en una zona de difícil acceso en el camino Rancho Alta Vista.

Cuerpo fue localizado al fondo de barranco

Las labores de rescate concluyeron alrededor de las 02:00 de la mañana, luego de que brigadistas lograron ubicar y extraer el cuerpo mediante equipo de cuerdas y maniobras especializadas. En el operativo participaron al menos 25 rescatistas, entre ellos elementos estatales y municipales, quienes enfrentaron condiciones complicadas por la oscuridad y la pendiente del terreno.

El operativo inició la tarde del lunes 20 de octubre, cuando compañeros del senderista reportaron su desaparición y caída accidental. Tras varias horas de búsqueda, el cuerpo fue localizado sin vida al fondo de un barranco. Las autoridades informaron que el área fue asegurada y el cuerpo entregado al personal del Servicio Médico Forense para los procedimientos correspondientes.

El accidente ha generado consternación entre grupos de excursionistas locales, quienes reiteraron la importancia de extremar precauciones y evitar zonas de riesgo durante actividades al aire libre.

