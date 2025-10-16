Estudiantes Captan y Enfrentan a Exhibicionista en Facultad de Medicina de la UANL

Un grupo de estudiantes del área médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) enfrentó a un hombre que realizaba actos lascivos dentro de su vehículo en calles de la colonia Mitras Centro, en el municipio de Monterrey.

El hecho ocurrió sobre la calle Irapuato, en su cruce con doctor Eduardo Aguirre Pequeño, donde los jóvenes grabaron el momento en que el individuo, prácticamente sin pantalones tenía conductas inadecuadas.

El video, que fue difundido entre la comunidad universitaria, muestra a dos alumnos que con valor se acercan hasta la ventanilla del automóvil para encarar al agresor y exigirle que se retirara del sitio.

El hombre huyó antes de ser detenido

Al verse descubierto, el sujeto encendió su vehículo, un auto gris tipo Advance con placas registradas a nombre de una persona con discapacidad, huyó del lugar. Aunque trascendió que pudo haber sido detenido, las autoridades no han confirmado ninguna aprehensión oficial hasta el momento.

En la grabación también se observa a un guardia de seguridad universitaria acompañado de un perro, quien intentó intervenir sin éxito.

Este incidente ha generado indignación y preocupación entre los estudiantes y madres de familia, debido a los constantes reportes de acoso, robos y falta de vigilancia en los alrededores de facultades como Odontología, Enfermería y Medicina.

Comunidad y alumnos pidieron mayor presencia de patrullas y rondines por parte de la policía de Monterrey y Fuerza Civil para prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir.

