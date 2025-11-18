Rescatan a Cría de Pecarí Atrapada en Alcantarilla en Guadalupe, Nuevo León

Protección Civil de Nuevo León informó sobre un operativo de rescate animal realizado la mañana de este martes 18 de noviembre en el municipio de Guadalupe, donde una cría de pecarí quedó atrapada al interior de una alcantarilla.

El reporte se registró alrededor de las 07:21 horas, en la zona de Renacimiento y Greco, en el sector Contry La Silla. Al arribar al lugar los elementos estatales fueron informados de la presencia de un pecarí de collar adulto, el cual se encontraba deambulando en el área. Tras una valoración inicial, los rescatistas procedieron a ahuyentarlo hacia su hábitat, evitando así riesgos tanto para el animal como para los vecinos del sector.

Detectan cría de pecarí en alcantarilla en Monterrey

Minutos después, en el mismo punto, el personal detectó la presencia de una cría de aproximadamente un mes de edad, la cual se encontraba atrapada dentro de una alcantarilla. Para acceder al sitio donde el pequeño ejemplar estaba resguardado, Protección Civil utilizó equipo hidráulico con el fin de abrir la estructura sin poner en riesgo al animal.

El operativo se extendió por varias horas debido al delicado procedimiento de extracción. Finalmente, alrededor de las 10:20 horas, la cría fue rescatada sin lesiones aparentes. Una vez fuera de peligro, el ejemplar fue entregado a elementos de Guardia Forestal, quienes se encargaron de su valoración médica y de su próxima reintegración a su entorno natural.

La corporación destacó la importancia de reportar de inmediato la presencia de fauna silvestre en zonas habitacionales para evitar incidentes y garantizar la protección de estas especies.

