Rescatan a Joven Lesionada en el Cerro de las Mitras en Monterrey

Una joven de 18 años fue rescatada la mañana de este lunes tras sufrir una caída mientras se encontraba en el Cerro de las Mitras, a la altura del primer “chorreadero”, en Monterrey.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el incidente se registró alrededor de las 19:15 horas del domingo en la zona cercana a la intersección de la avenida Pedro Infante y avenida Puerta del Sol. La joven presentó lesiones en la cadera y traumatismo en el rostro, por lo que fue necesario activar un operativo especial debido a la complejidad del terreno.

Trasladan a joven a hospital

Durante varias horas, elementos de Protección Civil estatal coordinaron maniobras de rescate tanto por tierra como por aire, ya que el descenso en esa área del cerro representa un alto grado de dificultad.

Fue alrededor de las 7:00 de la mañana cuando el helicóptero de Protección Civil Nuevo León se movilizó para realizar la extracción aérea. Tras ejecutar la maniobra, la aeronave descendió aproximadamente a las 7:30 horas en la base de la corporación.

En el lugar ya se encontraba una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), cuyo personal brindó atención prehospitalaria inmediata a la lesionada. Posteriormente, la joven fue trasladada a un hospital para una valoración médica más completa.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al realizar actividades en zonas montañosas y atender las recomendaciones de seguridad.

