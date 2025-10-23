Rescatan a León con Signos de Desnutrición en Casa en Juárez, Nuevo León

Un hecho insólito sorprendió a vecinos del municipio de Juárez, Nuevo León, luego de que un león fuera encontrado dentro del cuarto de una vivienda en la colonia Acania Residencial.

El hallazgo ocurrió la tarde de este jueves 23 de octubre, luego de que un reporte ciudadano alertara sobre la presencia del animal salvaje en una casa ubicada sobre la calle Cerro de la Silla, frente a las instalaciones de la Secretaría de Salud municipal.

Elementos de la Policía de Juárez y personal de Protección Civil acudieron al sitio, donde confirmaron la denuncia. En la parte trasera de la vivienda, en la planta baja, localizaron al felino de aproximadamente tres años de edad. El animal presentaba evidentes huellas de desnutrición.

Aseguran a león y abren investigación en Juárez

De acuerdo con la información preliminar, el domicilio fue asegurado mientras las autoridades investigan la procedencia del león y si su tenencia contaba con los permisos correspondientes para mantener una especie considerada exótica y en peligro de extinción. Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni lesionadas.

El ejemplar fue resguardado por rescatistas y personal especializado, quienes lo trasladaron a un sitio seguro para su valoración médica y alimentación. Las autoridades ambientales estatales y federales serán las encargadas de determinar el destino del animal y deslindar responsabilidades sobre su posesión y condiciones de vida.

El caso ha generado sorpresa e indignación entre los habitantes del sector, quienes señalaron que nunca imaginaron que un felino de ese tipo pudiera estar viviendo tan cerca de sus hogares.

