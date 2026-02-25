Rescatan a Mujer Privada de la Libertad en Hotel de Av. Morones Prieto en Guadalupe, Nuevo León

Una mujer fue rescatada con vida este miércoles 25 de febrero tras presuntamente haber sido privada de su libertad en un hotel ubicado sobre la avenida Morones Prieto, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El operativo se llevó a cabo gracias al rápido actuar de la Policía de Guadalupe y de agentes ministeriales, quienes lograron intervenir a tiempo para evitar que la situación tuviera consecuencias mayores

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización policiaca se registró en un hotel; la mujer se encontraba en una de las habitaciones donde presuntamente era amenazada con un arma de fuego y golpeada por un hombre de aproximadamente 40 años de edad.

Video: Rescatan a Mujer Secuestrada Hay Un Detenido en Avenida Morones Prieto en Guadalupe

Testigos señalaron que la víctima estaba bajo amenazas a punta de pistola, lo que generó alarma entre los trabajadores del lugar. El reporte indica que el sujeto, presuntamente intoxicado, portaba un arma calibre 9 milímetros, además de varias dosis de droga. Tras recibir el reporte, los elementos policiacos acudieron de inmediato al sitio y lograron someter al agresor, quien fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para rendir su declaración.

Trabajadores alertaron a las autoridades

Fueron los propios empleados del hotel quienes solicitaron el apoyo de la policía, luego de escuchar los gritos de la mujer. En un momento, la víctima logró salir corriendo de la habitación, pero el hombre volvió a someterla, situación que encendió las alertas y motivó la llamada de auxilio.

Además del arma de fuego y la droga aseguradas, las autoridades también retuvieron un vehículo ligero, una motocicleta, en la que presuntamente habrían llegado durante la madrugada.

El lugar permanece bajo custodia de la Agencia Estatal de Investigaciones, mientras la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa con las indagatorias. Autoridades informaron que la mujer no presenta lesiones que pongan en riesgo su vida y actualmente recibe atención por parte de paramédicos.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR