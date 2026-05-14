Oso es Asegurado y Liberado tras Movilización en Escuela de Santa Catarina, Nuevo León

Elementos de Protección Civil Jaguares del municipio de Santa Catarina implementaron un protocolo de seguridad para asegurar a un oso que se encontraba en una zona urbana de la colonia El Molino. De acuerdo con los reportes, vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre la presencia del ejemplar dentro de un plantel educativo, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y personal de Protección Civil municipal para tratar de ubicarlo y evitar riesgos para la población.

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Tras varios recorridos, el oso fue localizado en un terreno baldío ubicado a un costado de la escuela. El ejemplar permanecía en lo alto de un árbol, situación que llevó a las autoridades a delimitar el área y mantener alejados a los habitantes del sector mientras se realizaban las maniobras correspondientes. Las labores se realizaron en coordinación con personal de Parques y Vida Silvestre, quienes establecieron un operativo conjunto para asegurar al animal de manera segura.

Luego de varias horas de trabajo, especialistas dispararon un dardo tranquilizante al oso para poder bajarlo del árbol. Mientras tanto, otro grupo de rescatistas permanecía en la parte baja con una red de rescate y una malla de contención para amortiguar la caída del mamífero.

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Una vez que el oso descendió, elementos de rescate y personal veterinario comenzaron con el proceso de estabilización del ejemplar. Le suministraron suero y vitaminas para ayudarlo en su recuperación y monitorear su estado de salud antes de proceder con su liberación.

Oso ya había sido visto en otras colonias

Después de varias horas y tras comprobar que el animal se encontraba en condiciones adecuadas, las autoridades realizaron el traslado hacia el interior de la Sierra de La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina, donde finalmente fue liberado en su hábitat natural. Autoridades informaron que el oso es reincidente, ya que cuenta con una etiqueta de identificación marcada con el número 135.

De acuerdo con reportes de corporaciones de auxilio, este mismo ejemplar había sido visto recientemente, el martes 12 de mayo, en colonias ubicadas cerca de la zona serrana y de la autopista, específicamente en Privadas de la Montaña y Mirador de las Mitras, donde causó asombro entre los vecinos. Sin embargo, durante aquella noche no pudo ser localizado. Se estima que el oso recorrió alrededor de seis kilómetros hasta llegar a la colonia El Molino, donde finalmente fue asegurado por las autoridades.

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Con información de Carlos Campos/ Noticias N+

RR