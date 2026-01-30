Rescatan a Mascota Atrapada en un Pozo al Sur de Monterrey

Elementos de Protección Civil de Monterrey realizaron un rescate especializado para salvar a una perrita que cayó a un pozo en la colonia Los Cristales, al sur de la ciudad, en una zona de difícil acceso ubicada entre áreas de vegetación cercanas a la Carretera Nacional.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el reporte se generó luego de que vecinos y la propia dueña del animal escucharan llantos y ladridos constantes, los cuales alertaron sobre la presencia de la perrita en el interior del pozo. Se presume que el animal llevaba al menos un día atrapado, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Video: Se Movilizan para Rescatar a Perrita que Cae a Pozo en Monterrey

Debido a la profundidad del pozo y a las condiciones del terreno, el rescate fue catalogado como complicado, por lo que los rescatistas implementaron un sistema de cuerdas y maniobras de descenso controlado para poder llegar hasta donde se encontraba el animal y extraerlo de forma segura, evitando que sufriera lesiones.

Dueña aún busca a dos perritas más

Tras varios minutos de trabajo, la perrita fue finalmente rescatada con éxito y entregada a su dueña, quien confirmó que el can forma parte de tres perritas que se encontraban extraviadas en la zona. Aunque una de ellas ya fue localizada, las otras dos continúan desaparecidas, por lo que familiares y autoridades mantienen recorridos de búsqueda en los alrededores.

La perrita rescatada se encontraba estable, aunque visiblemente alterada por el tiempo que permaneció atrapada. No se reportaron lesiones de gravedad.

Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía que transita por el área a extremar precauciones, así como a reportar cualquier avistamiento de las otras dos perritas, con el objetivo de reunirlas nuevamente con su dueña y evitar nuevos incidentes.

