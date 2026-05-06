Rescatan a Dos Senderistas en el Cerro de las Mitras en Monterrey, Nuevo León

Durante la noche del martes 5 de mayo de 2026, elementos de Protección Civil de Nuevo León recibieron un reporte a las 23:53 horas sobre dos personas que se encontraban en el Cerro de las Mitras, en Monterrey, específicamente en un punto conocido como “Paso de las Bicicletas”. De acuerdo con la información inicial, los senderistas ya no podían descender por sus propios medios, lo que activó un operativo de rescate de montaña.

Video: Rescatan por Aire a Senderistas Extraviados en Cerro de Las Mitras en Monterrey

Se informó que ambas personas comenzaron a subir el cerro alrededor de las 23:45 horas del martes 5 de mayo; sin embargo, al avanzar en la ruta, quedaron atrapadas en una zona complicada que les impidió regresar de manera segura. La situación generó preocupación debido a las condiciones del terreno y la falta de visibilidad durante la noche.

Al lugar acudió Protección Civil de Nuevo León, iniciando las labores de localización. Posteriormente, ya durante el miércoles 6 de mayo, se sumaron más elementos al operativo, incluyendo personal especializado, el helicóptero de Protección Civil del estado y unidades del CRUM, con el objetivo de realizar una extracción segura.

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Autoridades informaron que se realizó un sobrevuelo de evaluación en la zona donde se encontraban los senderistas. Tras ubicar su posición en el área conocida como Paso de las Bicicletas, se determinó que la mejor opción para su rescate sería mediante una maniobra de “línea larga”, técnica utilizada para extraer personas en zonas de difícil acceso.

Rescate exitoso por aire

Finalmente, los dos senderistas fueron rescatados vía aérea tras permanecer más de 12 horas en el cerro de las Mitras. El operativo concluyó con éxito, logrando poner a salvo a ambas personas, quienes no presentaban lesiones de gravedad, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades. Tras el rescate, se desplegaron ambulancias para brindar atención médica a los afectados y verificar su estado de salud. Se informó que ambos se encontraban en buen estado, aunque fueron trasladados para aterrizar el helicóptero al Centro Deportivo de Cumbres para una revisión más detallada y descartar cualquier complicación.

El operativo contó con la participación de Protección Civil de Nuevo León, su equipo aéreo y personal del CRUM, quienes trabajaron de manera coordinada para lograr el rescate. Las autoridades destacaron la importancia de tomar precauciones al realizar actividades de senderismo, especialmente en horarios nocturnos y en zonas de difícil acceso.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR