Rescatan a Tres Gatos Abandonados en Residencial Dinastía en Monterrey

Elementos de Protección Civil Nuevo León rescataron a tres cachorros de gato que se encontraban a la intemperie en un complejo habitacional de la colonia Residencial Dinastía, en Monterrey, luego de un reporte ciudadano registrado la tarde de este domingo.

De acuerdo con el informe oficial, el incidente fue atendido entre las 16:21 y las 17:45 horas en el cruce de Paseo Dinastía y Avenida Puerta del Sol Norte. Vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre la presencia de los felinos, quienes aparentemente se encontraban en estado vulnerable dentro de las instalaciones del complejo.

Noticia relacionada: Realizan Cateo en Taller de la Colonia Tres Caminos en Guadalupe

Gatitos son rescatados

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil hicieron contacto con los ciudadanos, quienes indicaron el lugar exacto donde habían visto a los animales. Posteriormente, los rescatistas se movilizaron hacia un pasillo del área de estacionamiento, donde lograron ubicar a los tres gatitos.

Siguiendo los protocolos correspondientes, el personal procedió a la captura segura de los felinos, colocándolos en una jaula para evitar que sufrieran algún daño durante su traslado.

Autoridades informaron que tras el rescate no fue necesario brindar otro tipo de apoyo en el lugar, ya que la situación fue controlada de manera oportuna.

Historias recomendadas: