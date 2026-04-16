Rescatan a Tres Menores Intoxicados en Incendio de Casa en Monterrey, Nuevo León

Un incendio en una casa habitación movilizó a cuerpos de emergencia la mañana de este jueves 16 de abril en la colonia Madero, en Monterrey, dejando como saldo tres menores con síntomas de intoxicación. El reporte se recibió en el cruce de las calles Rafael Nájera y Antonio I. Villarreal, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León tras ser alertados sobre el siniestro.

A su llegada, los rescatistas confirmaron que el fuego se encontraba al interior del domicilio, por lo que de inmediato iniciaron las maniobras para controlar las llamas y salvaguardar a los habitantes. Durante el operativo, fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio y bomberos, quienes forzaron puertas y ventanas para poder ingresar a la vivienda y rescatar a los menores que se encontraban en el interior.

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Menores son trasladados a hospital tras hospitalización

De acuerdo con los primeros informes, tres menores fueron trasladados para recibir atención médica debido a síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Además, se reportaron algunas quemaduras, aunque hasta el momento no se ha precisado la gravedad de las lesiones.

El incendio habría consumido un colchón y diversas pertenencias dentro del domicilio, lo que generó una importante cantidad de humo en el lugar. Las causas que originaron el fuego aún no han sido determinadas por las autoridades.

En el sitio trabajaron elementos de Protección Civil estatal, así como corporaciones de emergencia como Bomberos de Nuevo León y Cruz Roja, quienes coordinaron esfuerzos para sofocar el incendio y atender a los afectados.

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