Roban 250 Mil Pesos Tras Abrir Boquete en Negocio de Tragamonedas en Monterrey

Delincuentes realizaron un boquete en un negocio de máquinas tragamonedas ubicado en pleno centro de Monterrey y lograron llevarse un botín estimado en al menos 250 mil pesos, durante un robo ocurrido el mediodía del martes 2 de diciembre. El atraco se registró en un local situado sobre la avenida Juárez, a escasos pasos de la calle Matamoros, una zona altamente transitada por comerciantes, trabajadores y peatones.

El hecho salió a la luz la mañana del mismo martes, cuando empleados del establecimiento llegaron a iniciar sus labores y se encontraron con severos destrozos en el interior. La sorpresa mayor fue descubrir un boquete en una de las paredes laterales, por donde presuntamente los ladrones habrían ingresado sin ser detectados. Tras observar el desorden y confirmar la falta del dinero en las máquinas, los trabajadores dieron aviso inmediato a las autoridades.

Video: Roban $250 Mil de Negocio en Centro de Monterrey

Al sitio arribaron elementos de la Policía Regia, quienes acordonaron el área para evitar la contaminación de posibles evidencias. Minutos después llegaron detectives de la Fiscalía General de Justicia, encargados de iniciar las primeras indagatorias y levantar indicios que ayuden a identificar a los responsables.

Noticia relacionada: Denuncian a Mamá por Golpear a su Hija de 3 Años en Colonia Tierra Propia Mujer Enfrenta Proceso

Inician investigación por robo

De manera paralela, personal de investigación de la Policía de Monterrey comenzó un recorrido por los negocios cercanos, entre ellos una joyería y diversos locales de ropa, con el fin de recabar imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los establecimientos. Las autoridades estiman que este material podría mostrar el momento en que los delincuentes ingresaron al negocio, así como su ruta de escape.

El caso también generó atención debido a que, conforme al Artículo 12 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, las máquinas tragamonedas están prohibidas en todo el país. La reforma, aprobada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entró en vigor el 17 de noviembre de 2023, por lo que este tipo de giros no debería estar operando. Sin embargo, en diversas zonas del área metropolitana aún se detectan locales que funcionan de manera irregular, lo que abre otra línea de investigación para las autoridades.

Historias recomendadas: