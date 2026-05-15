Sergio Canales Visita a Paciente Pediátrico de la UMAE 25 del IMSS en Monterrey, Nuevo León

Un momento lleno de emoción y alegría se vivió la tarde de este viernes 15 de mayo en el Hospital de Especialidades No. 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León, donde el futbolista español Sergio Canales visitó al pequeño Carlo, un paciente pediátrico de 12 años que actualmente recibe atención médica en dicha unidad hospitalaria.

Video: Sergio Canales Exjugador de Rayados Visita a Carlos en Clínica 25 del IMSS

Reconocido por su talento dentro de la cancha y por su cercanía con la afición, el jugador quiso regalarle un momento especial al menor y a su familia antes de concluir su estancia en tierras regiomontanas. Durante la visita, Sergio convivió con Carlo y logró hacerlo pasar un rato agradable, lleno de sonrisas y buenos deseos. La visita del futbolista español representó un momento significativo para Carlo y su mamá, Debanhi, quienes agradecieron el gesto y la disposición del jugador para compartir tiempo con ellos en medio del proceso médico que enfrenta el menor.

Sergio Canales no quiso irse de Monterrey sin antes volver a visitar al pequeño y expresarle sus mejores deseos para que continúe con éxito su atención médica. La familia del menor también aprovechó el encuentro para desearle lo mejor al futbolista en la siguiente etapa de su carrera profesional. El gesto fue reconocido por quienes estuvieron presentes, ya que este tipo de acciones representan un impulso emocional importante para los pacientes pediátricos y sus seres queridos.

Reconocimiento al personal del IMSS

Además de convivir con Carlo y su familia, Sergio Canales también dedicó tiempo para saludar y convivir con el personal del Hospital de Especialidades No. 25 del IMSS. Durante su recorrido, el jugador reconoció la labor que realizan diariamente médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza y trabajadores de distintas categorías que forman parte del hospital. Canales destacó el esfuerzo y compromiso de quienes trabajan para cuidar la salud de la sociedad nuevoleonesa.

La visita del futbolista dejó un ambiente de entusiasmo y motivación entre trabajadores y pacientes, quienes agradecieron el tiempo y la cercanía mostrada por el jugador español. Con acciones como esta, Sergio Canales reafirmó que además de ser un crack en la cancha, también busca dejar una huella positiva fuera de ella mediante actos de empatía y solidaridad.

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Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

RR