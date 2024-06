Familia Buscan Al Perrito Spike Que Se Hizo Viral Tras Ser Perseguido en Avenida de Apodaca

Spike no se había ido tan lejos de su casa, a lo muchos tres o cuatro calles, pero ahora está viviendo toda una aventura.

La ausencia del perrito en su casa tiene muy preocupada a su familia, luego de siete años de estar juntos, así lo contó Dora Alicia, propietaria de la mascota que fue vista hace unos días corriendo por una avenida de Apodaca, Nuevo León.

Spike se hizo viral en redes sociales al ser grabado "paralizando" la avenida Miguel Alemán, en Apodaca el pasado martes por la tarde.

Algunos conductores quisieron atraparlo para protegerlo, pero no pudieron hacerlo.

El padre de Dora Alicia, quien ha pasado los últimos años con Spike, padece una situación de salud que lo mantiene en cama...

Lo que más me preocupa es mi papá, él está encariñado con él, no sabe de esto, tengo la esperanza de encontrarlo, lo va a extrañar mucho...si alguien lo tiene, fuimos a buscarlo, le dije, mira mi amor, mientras no esté atropellado ya es una ganancia, esperemos que esté en manos de gente buena.