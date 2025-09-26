Mujer de 70 años Sobrevive Tras ser Arrollada por un Camión Urbano en Monterrey

Una mujer de 70 años resultó gravemente lesionada después de ser atropellada por un camión de la ruta 311 del transporte público en la zona norte de Monterrey. El accidente, que quedó registrado en una cámara de seguridad, ocurrió la tarde de este jueves sobre la avenida Almazán y Camino San Martín, en la colonia Tierra y Libertad.

De acuerdo con las imágenes de video y con las primeras indagatorias, la mujer se detuvo frente al camión en su intento por cruzar la vialidad. Sin embargo, aparentemente el chofer no logró verla y terminó por embestirla. Tras sentir el golpe, el conductor incluso retrocedió algunos centímetros con la pesada unidad.

Video: Atropella Ruta 311 a Mujer de la Tercera Edad en Monterrey

Fue trasladada al hospital y se encuentra grave

Testigos del hecho alertaron de inmediato a los cuerpos de auxilio. Al lugar acudió personal de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a la víctima. Posteriormente fue trasladada al Hospital 21 del IMSS, donde ingresó con una lesión abdominal de consideración.

Vecinos de la zona señalaron que el accidente generó alarma entre peatones y automovilistas que presenciaron la escena, pues la mujer permaneció tendida sobre el pavimento durante varios minutos hasta recibir la asistencia médica.

El operador del camión de la ruta 311 fue retenido por elementos de tránsito y puesto a disposición de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades.

Las autoridades de vialidad exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al transitar por avenidas de alto flujo vehicular, y recordaron que los choferes del transporte público deben mantener una conducción responsable para evitar tragedias.

