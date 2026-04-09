Granizada Pinta de Blanco el Sur de Nuevo León por Segundo Día Consecutivo

La tarde de este jueves 9 de abril se registró una fuerte lluvia acompañada de granizada en la zona sur del estado de Nuevo León, fenómeno que volvió a sorprender a habitantes de distintos municipios, donde el paisaje quedó cubierto de blanco.

De acuerdo con información compartida por autoridades de Protección Civil del municipio de Galeana, a través de redes sociales se difundieron imágenes donde se observa el suelo completamente cubierto de granizo, evidenciando la intensidad del fenómeno meteorológico que se presentó durante la tarde.

Video: Vuelve a Granizar al Sur de Nuevo León

Cabe señalar que este evento no es aislado, ya que la noche del miércoles 8 de abril también se reportó la caída de granizo sobre la Carretera 57, situación que generó condiciones complicadas para quienes transitaban por la zona. Por su parte, Protección Civil de Montemorelos informó que nuevamente se registraron lluvias en la región, siendo esta la segunda ocasión consecutiva en la que el sur del estado se ve afectado por granizadas, provocando que varias áreas luzcan cubiertas de hielo.

Ante estas condiciones, autoridades emitieron una serie de recomendaciones dirigidas a la población, especialmente a quienes necesitan salir o circular por las zonas afectadas. Se exhorta a resguardarse en un lugar seguro en caso de presentarse lluvias intensas o caída de granizo, y evitar traslados innecesarios.

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Asimismo, para quienes se encuentren conduciendo, se recomienda hacerlo con extrema precaución, encender las luces del vehículo, mantener una distancia considerable entre automóviles y, de ser posible, detener la marcha en un sitio seguro hasta que mejoren las condiciones climáticas.

Protección Civil mantiene monitoreo constante

Protección Civil de Nuevo León informó que este jueves 9 de abril se mantiene un aviso a corto plazo, vigente de las 15:00 a las 20:00 horas, en el que se prevé la probabilidad de intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, posibles granizadas y rachas de viento de moderadas a fuertes.

Entre los municipios donde ya se han registrado lluvias se encuentran Los Herreras y Doctor Coss, mientras que se mantiene probabilidad de precipitaciones en localidades como:

Villaldama

Anáhuac

Lampazos de Naranjo

Monterrey

China

Los Ramones

Mina

Hidalgo

Salinas Victoria

Montemorelos

Cadereyta

Linares

Iturbide

Galeana

Doctor Arroyo

Ciénega de Flores.

Autoridades mantienen vigilancia permanente desde el Centro de Operaciones de Emergencias de Protección Civil Nuevo León y señalaron que continuarán informando oportunamente cualquier cambio significativo en las condiciones del tiempo.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR