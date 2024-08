Sufren Usuarios Deficiencias En la Línea 1 del Metro en Monterrey

Las deficiencias en la Línea 1 del Metro de Monterrey cada vez son más evidentes, y ante el aumento mensual en la tarifa, los miles de usuarios exigen mejoras en el servicio.



N+ viajó con los usuarios durante la mañana en plena hora pico, iniciando recorrido en la estación Talleres, una de las más caóticas.

La falla en una de las máquinas lectoras de códigos obligó a esta joven a pasarse por debajo el acceso a los vagones. Una vez dentro pudimos observar la saturación de usuarios.



No pues muy malas condiciones todo esto sirven no reciben dinero no los arreglan está muy mal el aumento de qué sirve que aumente si está todo mal todas las estaciones una sola caseta y no da abasto