Registran al Menos Seis Choques en Cruce de Aramberri y Zaragoza en Centro de Monterrey

El cruce de Aramberri y Zaragoza, en pleno centro de Monterrey, se ha convertido en escenario recurrente de accidentes viales. Tan solo en lo que va del año, al menos seis choques han sido captados por las cámaras de seguridad de los negocios ubicados en la zona, lo que refleja la peligrosidad del punto.

El más reciente se registró el pasado lunes, cuando un camión urbano de la ruta 108 se pasó el semáforo en rojo y terminó chocando contra dos vehículos particulares, dejando a varios conductores lesionados.

Sin embargo, los percances en este cruce no son un hecho aislado. Apenas el 31 de octubre se reportó otro accidente en el que tres vehículos se vieron involucrados, aparentemente por no respetar la luz roja del semáforo.

Casos similares ocurrieron el 22 de septiembre, el 20 de agosto y el 29 de julio, fecha en la que un taxista sufrió una volcadura tras ser impactado por otro automovilista. El registro más antiguo en video data del 26 de abril, cuando inició esta cadena de siniestros.

Conductores no respetan señalamientos

Los videos muestran una constante: conductores que no respetan los señalamientos y circulan a exceso de velocidad, provocando impactos que han dejado a varias personas lesionadas.

Algunos automovilistas consideran que parte del problema radica en la falta de visibilidad de los semáforos, pues las ramas de los árboles cubren parcialmente la luz roja. Alfredo Sosa, automovilista, comentó lo siguiente:

Si realmente respetáramos los semáforos y los límites de velocidad, no habría tanto problema

Comerciantes y conductores hacen un llamado a las autoridades de Movilidad de Monterrey para revisar la señalización y reforzar la seguridad vial en este peligroso cruce.

