Mujer Tiene Plaga de Garrapatas en su Casa; Pide Ayuda de Autoridades para Eliminarlas

Una vecina de la colonia Urbivillas del Prado en García, Nuevo León, pidió apoyo a las autoridades para acabar con una plaga de garrapatas que afecta su domicilio.

En entrevista con N+ Monterrey, Ericka Soto dijó que incluso los animales ya están arriba de su cocina y ha intentado de todo para eliminarlas.

Ya les he puesto veneno pero pues no se da abasto, y mi esposo dice que les ponga agua caliente pero tampoco funciona y ya no se que hacer, ya hasta se meten a la cocina y me da mucho miedo