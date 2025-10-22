Trabajador Muere Aplastado por Elevador de Carga en Salinas Victoria, Nuevo León

Un trabajador perdió la vida este miércoles 22 de octubre tras sufrir un accidente laboral; fue aplastado por un elevador de carga al interior de una empresa ubicada en el Parque Industrial Dinamo del Norte, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

De acuerdo con Protección Civil del Estado, el incidente fue reportado alrededor de las 15:07 horas, cuando un empleado quedó atrapado por una plataforma elevadora de camiones de carga que colapsó mientras realizaba labores de mantenimiento.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil de Salinas Victoria y Policía Municipal, quienes confirmaron el fallecimiento de un hombre identificado como Josué Fernández Yep, de 28 años de edad, trabajador de la empresa Dhollandia Plataformas México.

Estructura cayó de manera repentina sobre empleado

Según el informe oficial de Protección Civil de Nuevo León, la estructura metálica se venció de manera repentina, cayendo sobre el empleado y provocando su muerte por aplastamiento. Las labores de rescate requirieron el uso de un montacargas para liberar el cuerpo, además de la evacuación preventiva de 15 personas que se encontraban en las instalaciones.

El deceso fue confirmado por personal de Protección Civil Salinas Victoria, quienes también apoyaron en las maniobras de seguridad y acordonamiento del área. Las autoridades estatales informaron que el caso quedó a disposición de las instancias competentes para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas exactas del colapso.