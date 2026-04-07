Muere Persona Tras Ser Atropellada por Tráiler en Santa Catarina, Nuevo León; Conductor Huye

Una persona perdió la vida tras ser atropellada en el Boulevard Díaz Ordaz, en el municipio de Santa Catarina, generando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito en la zona. El incidente provocó un cierre vial significativo que ha afectado la circulación durante varias horas. El atropello ocurrió entre las calles Hidalgo y Primero de Mayo, en los alrededores de la colonia La Fama.

Video: Muere Persona Atropellada en Blvd Díaz Ordaz en Santa Catarina

Debido a la gravedad del accidente, las autoridades procedieron a cerrar la vialidad en dirección de Santa Catarina hacia la ciudad de San Pedro, lo que ha generado complicaciones para los automovilistas que circulan por esta importante arteria. Elementos de tránsito se encuentran en el lugar realizando labores de desvío vehicular, canalizando el flujo de autos hacia el interior de la colonia para evitar congestionamientos mayores mientras continúan las investigaciones correspondientes.

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De acuerdo con los primeros reportes, la persona intentaba cruzar la vía sin utilizar el puente peatonal cuando fue arrollada presuntamente por un camión de carga. Hasta el momento, el vehículo involucrado no ha sido ubicado, por lo que las autoridades ya trabajan en su búsqueda para deslindar responsabilidades.

Autoridades llegaron al área del accidente

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y del grupo Jaguares, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales al momento de su llegada. Asimismo, informaron que, debido al fuerte impacto, los restos humanos se encontraban esparcidos sobre la carpeta asfáltica en varios carriles de la avenida. La zona fue acordonada para permitir las labores periciales y el levantamiento correspondiente por parte de las autoridades competentes.

Se estima que el cierre vial se prolongará por varias horas mientras se realizan las investigaciones y se limpia la zona. Las autoridades exhortan a los conductores a tomar precauciones, utilizar rutas alternas y mantenerse informados sobre el estado del tráfico en el área.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR