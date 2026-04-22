Tráiler Impacta Vehículo y Escapa en Avenida Garza Sada, Monterrey

Un accidente vial entre un tráiler y un automóvil provocó la movilización de cuerpos de rescate en la avenida Garza Sada, al sur de Monterrey. A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas, de acuerdo con los primeros informes de las autoridades que acudieron al lugar. El percance ocurrió a la altura de la calle Salto del Agua, en el sector Satélite, una zona con constante flujo vehicular.

Video: Choca Tráiler con Carro, No Hay Heridos en Av. Garza Sada

Automovilistas que circulaban por el área fueron testigos del impacto, lo que generó llamadas de emergencia para solicitar la presencia de rescatistas y autoridades viales. Según versiones preliminares, el tráiler cerró el paso al automóvil, provocando el impacto, el vehículo terminó estrellado, resultando con daños considerables. En tanto, el conductor de la unidad pesada presuntamente huyó del sitio antes de que llegaran las autoridades, sin hacerse responsable de lo ocurrido.

Respuesta de autoridades y abandono del vehículo

Elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar del accidente para brindar auxilio. Sin embargo, al momento de su llegada, no encontraron a personas lesionadas. Además, el conductor del automóvil ya se había retirado del sitio, dejando su vehículo destruido en plena vía pública. Debido al incidente, la circulación en la avenida Garza Sada se vio afectada por aproximadamente una hora.

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El automóvil siniestrado quedó obstruyendo parte de la vialidad, lo que generó tráfico en la zona mientras se realizaban las maniobras para retirarlo. Finalmente, el vehículo fue removido con apoyo de grúas, permitiendo que la circulación volviera a la normalidad. Las autoridades correspondientes continuarán con las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades en este hecho vial.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR