Trailero Muere en Choque Frontal en Marin, Nuevo León; Responsable Huye

Un accidente mortal se registró la mañana de este miércoles 26 de noviembre sobre la carretera Miguel Alemán, en los límites de Marín y Pesquería, donde un trailero perdió la vida tras un choque frontal entre dos unidades de carga. El percance ocurrió en medio de la lluvia que afectaba la zona, lo que complicó la visibilidad y el desplazamiento de los vehículos.

Video: Muere Trailero en Choque en Marín

De acuerdo con los primeros reportes, el impacto entre ambas unidades fue de gran magnitud; sin embargo, el conductor de la otra unidad involucrada abandonó el vehículo y huyó, dejando la cabina dañada atravesada sobre la vialidad. Su paradero hasta el momento es desconocido.

Víctima no ha sido identificada

Personal de Protección Civil Municipal de Marín, así como brigadas de Búsqueda y Rescate de Nuevo León, arribaron al lugar tras recibir el reporte. A su llegada confirmaron el fallecimiento del trailero, quien quedó sin vida dentro de su unidad. La víctima aún no ha sido identificada.

Las autoridades acordonaron la zona para permitir las maniobras de los equipos de emergencia y evitar nuevos incidentes, ya que el pavimento resbaloso representaba un riesgo adicional para los automovilistas. Las labores de retiro de las unidades, revisión del derrame de combustible y aseguramiento del área provocaron afectaciones viales durante la mañana.

Tránsito exhortó a los conductores a circular con precaución, especialmente durante condiciones climatológicas adversas como las registradas este lunes. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para establecer las causas del choque y dar con el paradero del conductor que huyó tras el impacto.

