Muere Trailero de 29 Años Tras Volcadura en Churubusco y Rómulo Garza en San Nicolás, NL

Un trailero perdió la vida luego de volcar la unidad pesada que conducía sobre una curva ubicada en la avenida Rómulo Garza, a la altura de Churubusco, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El accidente se registró durante la madrugada y movilizó a cuerpos de emergencia de diferentes corporaciones, quienes trabajaron por varias horas en las labores de rescate y control de riesgos en la zona.

Video: Muere Trailero en Volcadura en Av Rómulo Garza y Churubusco en San Nicolás

De acuerdo con los primeros informes, el tracto camión transportaba alimentos y se desplazaba desde Guadalupe con dirección hacia Salinas Victoria. Presuntamente, el conductor perdió el control debido al exceso de velocidad al tomar la curva, provocando que la pesada unidad terminará volcada sobre la lateral de la vialidad. La misma carga habría ocasionado el aplastamiento de la cabina, causando la muerte del operador. La víctima fue identificada como José Espinoza, de 29 años de edad, quien quedó prensado al interior del tráiler.

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Además de la volcadura, al menos un vehículo estacionado resultó con daños tras ser impactado por el tráiler. Autoridades informaron que en el percance estuvieron involucrados tres vehículos, un tráiler caja seca color blanco, una camioneta color blanco, conducido por Juan Moncada un vehículo en color blanco, conducido por Sergio Martínez. Debido al accidente, la vialidad permaneció cerrada en Churubusco y Los Ángeles hacia el poniente, mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Corporaciones realizaron labores de rescate

Elementos de Protección Civil de Nuevo León informaron que al arribar al sitio localizaron a una persona prensada al interior de uno de los vehículos, por lo que iniciaron maniobras de extracción utilizando equipo hidráulico de rescate en coordinación con distintas corporaciones. Una vez concluida la extracción, personal de CRUM confirmó que el conductor ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, se realizaron trabajos para eliminar riesgos en la zona y el área quedó bajo resguardo de Tránsito municipal en espera de servicios periciales. Al sitio acudieron unidades de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil San Nicolás, Protección Civil Monterrey, Tránsito municipal, CRUM y Cruz Roja.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR