Un Muerto y Tres Lesionados tras Volcadura en Av. Universidad y Nogalar en San Nicolás, NL

Un accidente vial tipo estrellamiento dejó como saldo una persona sin vida y tres más con lesiones de consideración, luego de la volcadura de un vehículo registrada en el cruce de la avenida Universidad y avenida Nogalar, en la colonia Cuauhtémoc, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. De acuerdo con el reporte oficial, el percance ocurrió durante la madrugada del lunes 16 de febrero de 2026.

La hora inicial del incidente fue a las 04:47 horas y concluyó a las 05:42 horas, tras las labores de atención por parte de los cuerpos de auxilio. Al arribar al lugar, elementos de Protección Civil Nuevo León confirmaron que se trataba de un accidente vial tipo estrellamiento. En el sitio localizaron a una persona sin signos vitales, así como a tres más con lesiones de consideración.

Lesionados identificados y trasladados a Hospitales

Los lesionados fueron atendidos y posteriormente trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica.

Alexis, de 21 años, fue llevado al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS.

Damián, sin más datos proporcionados, Hospital Metropolitano.

Saúl, de 25 años, fueron trasladados al Hospital Metropolitano.

Al lugar acudieron las unidades de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil San Nicolás, Cruz Roja, CRUM y Movilidad San Nicolás, quienes coordinaron las labores de auxilio y seguridad en la zona.

Tras el accidente, se mantuvo el cierre de dos carriles en circulación de sur a norte sobre la avenida Universidad, mientras se realizaban las maniobras correspondientes y el retiro de la unidad siniestrada. El vehículo involucrado es una camioneta. Además, se reportaron daños en infraestructura municipal, quedando la situación a cargo de personal de Tránsito para las investigaciones y deslinde de responsabilidades.

