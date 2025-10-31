Usuario de Transporte Público Saca Hacha y Pelea Arriba de Camión García, Nuevo León

El interior de un camión de transporte público volvió a ser escenario de violencia, pero esta vez el hecho sorprendió aún más a los pasajeros. Un hombre sacó un hacha y amenazó a otro pasajero durante una discusión, generando miedo entre los usuarios que presenciaron la escena. El incidente ocurrió a bordo de una unidad de la Ruta 96, en el municipio de García, Nuevo León.

Video: Saca Una Hacha y Pelea Arriba de la Ruta 96 en García Nuevo León

De acuerdo con los primeros reportes, la pelea comenzó entre dos hombres que viajaban como pasajeros. Aunque las causas que originaron la confrontación aún no se conocen, testigos narraron que de pronto uno de ellos sacó de entre sus pertenencias un hacha, con la cual amenazó al otro individuo. La acción provocó gritos, caos y un evidente estado de nerviosismo entre los usuarios que se encontraban dentro del camión.

Pasajeros en pánico y tensión dentro del camión en Monterrey

El hombre que portaba el arma blanca levantó el hacha en actitud desafiante, mientras su contrincante trataba de mantener distancia. Los demás pasajeros, aterrados por la posibilidad de ser alcanzados en medio de la disputa, se alejaron de inmediato, buscando protegerse o incluso intentando descender del vehículo. Algunos usuarios grabaron la escena con sus teléfonos celulares.

El chofer del transporte, al notar el peligro, detuvo la unidad y pidió a los pasajeros mantener la calma. Sin embargo, la tensión continuó por varios minutos, hasta que ambos hombres finalmente se separaron. No se ha confirmado si alguno de ellos resultó lesionado o si intervino alguna autoridad en el lugar.

Hasta el momento, no se ha informado si la policía municipal de García realizó alguna detención relacionada con el incidente ni si se presentó una denuncia formal. Las autoridades de transporte tampoco han emitido un comunicado sobre el hecho, que se suma a la lista de episodios de inseguridad que han ocurrido dentro de camiones urbanos en la zona metropolitana de Monterrey.

