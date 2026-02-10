Vecino Intenta Ayudar en Discusión de Pareja y es Asesinado en Apodaca, Nuevo León

Una intensa movilización de autoridades policiacas y elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se registró en la colonia Moisés Sáenz, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, luego de que se reportara un homicidio ocurrido en un domicilio ubicado sobre la calle Benjamín Argumedo. De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron cuando una pareja sostenía una discusión en la cochera de una casa. La confrontación se desarrollaba al exterior del domicilio, lo que llamó la atención de vecinos del sector.

Intervención de un tercero termina en tragedia

Durante la discusión entre la pareja, una tercera persona, presuntamente un vecino del lugar, se acercó con la intención de intervenir y separar a quienes discutían; sin embargo, al intentar mediar en el conflicto, esta persona fue agredida con un arma blanca. La agresión ocurrió frente al domicilio en el municipio de Apodaca, en donde se desarrollaba la discusión.

A consecuencia de las lesiones provocadas por el arma blanca, el hombre perdió la vida en el lugar de los hechos, sin que se pudiera hacer algo para salvarlo. La persona fallecida fue identificada de manera preliminar como un hombre de aproximadamente 35 años de edad. Hasta el momento, no se ha informado si la víctima tenía algún vínculo familiar o cercano con la pareja involucrada en la discusión.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre la persona responsable de la agresión, ni si esta fue detenida en el lugar o logró darse a la fuga tras el ataque. Tras el reporte, elementos de la policía y agentes ministeriales acudieron al sitio para acordonar el área y realizar las primeras diligencias correspondientes.

La zona fue cerrada al paso vehicular y peatonal, extendiendo el acordonamiento hasta la calle Nemecio García, con el objetivo de preservar la escena. Peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevaron a cabo el levantamiento de indicios, así como el inicio de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades

