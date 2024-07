Vecinos Amenazan con Bloqueo por Falta de Agua en García, Nuevo León

Ante la falta de agua en distintos puntos del municipio de García, este miércoles ciudadanos que han resultado afectados convocaron nuevamente a realizar una protesta la tarde de este miércoles en la Avenida Heberto Castillo en su cruce con Hacienda del Sol con la finalidad de que atiendan su petición. Por tal motivo, elementos de Fuerza Civil llegaron al lugar alrededor de las 4:30 de la tarde para evitar que se realizará la manifestación en ese punto de la ciudad y se afectará a la circulación en la avenida.

Posteriormente, al filo de las 18:30 horas, vecinos comenzaron a reunirse en un punto de manera pacífica, quienes aseguraron que solamente regresa el servicio del agua cuando van a hacer alguna protesta.

Además, también llegaron al sitio tres camionetas de Agua y Drenaje con personal, a quienes se les vio realizando trabajos sobre la carpeta asfáltica. Ante esta situación, en la que las autoridades no les han brindado una respuesta clara a los ciudadanos, las personas afectadas señalan que se encuentran desesperados y frustrados.

Le hablé a mi esposa ahorita y que no hay agua, ahorita están los de Agua Y Drenaje y no se que están haciendo, abrir las válvulas no sé, pero todos los días es lo mismo, en la mañana hay agua, llega mediodía y ya no hay y todos los días es lo mismo.