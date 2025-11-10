Vecinos Piden Semáforos en Av. Eloy Cavazos tras Muerte de Mujer Atropellada en Juárez, NL

Vecinos de la colonia Residencial Punta Esmeralda viven consternados luego de la muerte de una mujer que fue atropellada al intentar cruzar la avenida Eloy Cavazos, a la altura de su cruce con la avenida San Roque.

Los habitantes aseguran que este no ha sido el primer accidente ocurrido en la zona, pues la falta de semáforos y pasos peatonales ha provocado múltiples percances. Rubén Cantú, vecino del sector, aseguró que el flujo constante de vehículos y las altas velocidades a las que se conduce sobre esta vialidad incrementan el riesgo para quienes deben cruzar a pie hacia la plaza comercial ubicada enfrente.

Tenemos las estadísticas de muchos accidentes porque en estos carriles se manejan a altas velocidades. Hay mucho movimiento por ser un área comercial

Vecinos exigen medidas viales tras fatal atropello en Juárez

Pese a vivir justo frente al centro comercial, varios residentes, entre ellos María del Carmen Muñiz, explicaron que prefieren ir caminando debido a los constantes robos a automóviles.

Nosotros atravesamos la avenida para poder ir al centro comercial porque si llevamos nuestros vehículos hay mucho robo de computadoras o de pilas

A esta situación se suma la ubicación de la parada de camiones, colocada en el camellón que divide los carriles centrales de los laterales, lo que obliga a peatones a cruzar en condiciones peligrosas.

Por ello, los colonos hacen un llamado urgente a las autoridades municipales para que se instalen semáforos, reductores de velocidad o incluso un puente peatonal que permita cruzar con seguridad.

