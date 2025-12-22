Video: Oso Sorprende a Regios en Posada Navideña en San Pedro, Nuevo León

Un oso fue captado en video mientras ingresaba a una posada navideña que se realizaba en un deportivo ubicado por el área de Chipinque, hecho que sorprendió a los asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El incidente ocurrió en el municipio de San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey. De acuerdo con los testimonios de quienes se encontraban en el lugar, la reunión transcurría con normalidad como parte de una posada decembrina.

El animal se acercó a la mesa de postres y botanas

En el sitio había mesas con botanas, postres y alimentos típicos del festejo como cupcakes, queso y jamón, dispuestos para que los invitados se sirvieran libremente. Fue en ese momento cuando el oso apareció inesperadamente y se acercó a la mesa de botanas.

En el video se escucha a los asistentes comentar con sorpresa cómo el animal comenzó a comerse de la comida, lo que generó asombro y risas nerviosas entre los presentes. Algunos mencionaron que “olía rico” y que parecía haber encontrado un “buffet”, mientras observaban cómo tomaba alimentos del área destinada a los invitados.

Video: Sorprende Oso Durante Posada Entra a Lugar y Se Lleva Comida en Monterrey

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue que el oso se encontraba “bien dado”, lo que llevó a algunos a bromear con que no era la primera posada que visitaba. Incluso se mencionó que el animal tenía especial interés en la mesa de postres, donde se encontraban los cupcakes y otros dulces. En las imágenes también se escucha a una mujer decir que el oso se estaba comiendo los cupcakes.

Noticia relacionada: Video: Oso Sorprende a Familia en Cabaña de Arteaga

El avistamiento ocurrió en una zona cercana al Parque Ecológico Chipinque, área donde es común la presencia de osos, especialmente durante ciertas temporadas del año. Sin embargo, la aparición del animal dentro de un festejo privado llamó la atención por la cercanía con las personas y la facilidad con la que accedió al lugar.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas ni daños mayores, y el video únicamente muestra al oso alimentándose de la botana antes de retirarse del sitio. Este tipo de avistamientos se han vuelto recurrentes en zonas cercanas a la sierra, lo que genera debate sobre la convivencia entre la fauna silvestre y las actividades humanas.

Las autoridades suelen recomendar evitar dejar comida al alcance de animales silvestres y mantener distancia, ya que este tipo de situaciones puede representar un riesgo tanto para las personas como para los propios animales.

Historias recomendadas:

Con información de Julio Cesar Cano/ Noticias N+

RR