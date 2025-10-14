Fiscalía de Justicia de Nuevo León Vincula a Tres Hombres por Homicidio de Menor en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres, informó sobre la vinculación a proceso de tres personas detenidas por su presunta participación en un ataque armado ocurrido en el municipio de Guadalupe, que resultó en la muerte de una niña de 4 años.

Video: Imputan a Tres por Homicidio de Menor de 4 Años en Guadalupe

Los imputados, identificados como:

Luis Alberto "N", de 25 años;

Luis Enrique "N", de 32;

José Adolfo "N", de 26,

Fueron detenidos el pasado 13 de octubre de 2025, mediante una orden de aprehensión por los delitos de:

Homicidio calificado

Homicidio calificado en grado de tentativa

Delitos contra instituciones oficiales y servidores públicos.

La audiencia para resolver la situación jurídica de los detenidos fue llevada a cabo recientemente. Un Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Estatal Especializada en Feminicidio expuso ante el juez los datos de prueba que acreditan la posible participación de los imputados en los hechos delictivos ocurridos el 28 de septiembre de 2025 en la colonia Tierra Propia de Guadalupe, Nuevo León

Vinculan a tres por ataque en Guadalupe: ¿Qué pasó la noche del crimen?

Durante ese ataque, los ahora vinculados habrían abierto fuego desde una camioneta contra una patrulla municipal, hiriendo a un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, en la zona también se encontraba un vehículo civil, donde viajaban una mujer y su hija de cuatro años. Como resultado del tiroteo, la menor perdió la vida y su madre resultó lesionada por impactos de arma de fuego.

Noticia relacionada: Imputan a Tres por Homicidio de Menor de 4 Años en Guadalupe

El juez de control consideró suficientes los elementos presentados por el Ministerio Público, resolviendo vincular a proceso a los tres imputados por los delitos señalados. Asimismo, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en el Centro de Reinserción Social Estatal, donde ya se encontraban internados por delitos contra la salud.

La Fiscalía fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual se continuarán reuniendo pruebas para el desarrollo del juicio.

Este caso se mantiene bajo seguimiento de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres, que busca justicia para la víctima y su familia.

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

RR