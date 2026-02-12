Vuelca Trailer sobre Carretera Nacional y Paraliza el Trafico en Monterrey, Nuevo León

Se registró la volcadura de un tráiler sobre la colonia El Uro, en la Carretera Nacional, en Monterrey, Nuevo León. El accidente ocurrió en una de las vías más transitadas del sur de la ciudad, generando una fuerte movilización en la zona y complicaciones significativas para los automovilistas que circulaban por el área al momento del incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler terminó volcado sobre la carretera, lo que provocó la obstrucción parcial de la vialidad. La presencia trailer en la carretera ha dificultado la circulación y ha generado un importante trafico sobre la carretera nacional.

Video: Vuelca Camión en Monterrey y Provoca Intenso Tráfico con Dirección a Santiago, Nuevo León

Tras la volcadura, el tráfico se encuentra colapsado durante varios kilómetros sobre la Carretera Nacional. Automovilistas han reportado largas filas de vehículos en ambos sentidos, lo que ha provocado retrasos considerables para quienes transitan por esta importante vía de comunicación.

La afectación vial se ha extendido a lo largo de varios tramos, impactando tanto a conductores particulares como al transporte de carga y de pasajeros. La situación ha generado complicaciones para quienes se dirigen hacia el sur de Monterrey o buscan incorporarse a otras vialidades conectadas con la zona.

Dos choques en ambos sentidos

Asimismo, se menciona que se registran dos choques por ambos sentidos de la carretera. Estos percances adicionales han contribuido al colapso vial, agravando aún más la situación para los conductores que intentan avanzar por la zona afectada.

La combinación de la volcadura del tráiler y los dos choques ha complicado las labores de tránsito y ha incrementado los tiempos de traslado. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las causas de los accidentes ni sobre posibles personas lesionadas.

Información en proceso...

RR