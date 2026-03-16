Cuatro Heridos Tras Volcadura por Fuertes Vientos del Frente Frío 41 en Monterrey, Nuevo León

Una volcadura registrada durante la madrugada del lunes 16 de marzo dejó como saldo cuatro personas lesionadas en la colonia Del Prado, en el municipio de Monterrey. El accidente ocurrió justo en el momento en que ingresaba el frente frío número 41 a la región, el cual llegó acompañado de fuertes ráfagas de viento que alcanzaban velocidades de hasta 70 kilómetros por hora.

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De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo circulaba por la Colonia del Prado, sin embargo las condiciones del clima y otros factores habrían influido en el accidente. Presuntamente manejaban a exceso de velocidad y en estado inconveniente cuando pasaron sobre un bordo. En ese momento, una de las fuertes ráfagas de viento que se presentaban debido al frente frío empujó el vehículo.

Esto provocó que el conductor perdiera el control de la unidad, la cual terminó volcada al llegar al cruce con la calle Vicente Guerrero. Tras el impacto, el carro quedó con severos daños. Durante el accidente, un tubo de acero terminó por incrustarse en el vehículo, lo que complicó aún más la situación para los lesionados que se encontraban en su interior.

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Tras el reporte del accidente, al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, paramédicos de la Cruz Roja y otras corporaciones de auxilio para brindar atención a los afectados. A su llegada, los paramédicos trabajaron en conjunto con los rescatistas para colocar nuevamente el carro en su posición normal.

Después, comenzaron las labores para auxiliar a los lesionados y ayudarlos a salir del vehículo. Para realizar el rescate, el personal utilizó equipo hidráulico, lo que permitió liberar a las personas que se encontraban atrapadas dentro de la unidad.

Lesionados fueron trasladados al IMSS

Una vez que los cuatro pasajeros fueron liberados, los paramédicos les brindaron atención prehospitalaria en el lugar debido a diversos golpes que presentaban, después fueron trasladados por ambulancias de la Cruz Roja al Hospital de Zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social , donde recibirían atención médica especializada para descartar lesiones de mayor gravedad.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR