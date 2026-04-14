Volcadura de Transporte de Personal Deja 18 Trabajadores Heridos en Escobedo, Nuevo León

Un estrellamiento y posterior volcadura dejó al menos 18 personas lesionadas en el municipio de Escobedo la madrugada del martes 14 de Abril. El percance generó movilización de cuerpos de emergencia y alarma entre habitantes de la zona, debido a la magnitud del accidente y el número de personas afectadas.

Video: Deja 18 Heridos Volcadura de Camión de Personal En Escobedo

El hecho se presentó en la carretera a Monclova, cerca del Anillo Periférico, en los alrededores de la colonia Andrés Caballero. La unidad involucrada terminó volcada tras el impacto, quedando sobre la vialidad y complicando la circulación en ese sector durante varios minutos tras el accidente.

Las víctimas del hecho carretero son trabajadores que salieron de laborar de la empresa Forja y se dirigían a su domicilio en el municipio de El Carmen. Todos viajaban en el camión de personal cuando ocurrió el accidente, lo que provocó que varios resultarán con lesiones de consideración tras el impacto.

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Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Escobedo,Protección Civil de Nuevo León, la Cruz Roja y personal de Nuevo León Búsqueda y Rescate, quienes atendieron en el lugar a los heridos. Las labores incluyeron la valoración médica de los lesionados, así como el apoyo para liberarlos de la unidad volcada.

Causas del accidente en Carretera a Monclova

El encontronazo se dio, según el chofer, cuando la luz de otro carro lo cegó, lo que provocó que se subiera al camellón central de concreto y terminarán volcados. Mientras llegaban los cuerpos de emergencia, testigos del accidente ayudaron a sacar a los trabajadores del camión tras el percance.

De los 18 lesionados, cuatro fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, mientras que los otros 14 restantes solicitaron pase médico en el sitio, tras ser valorados por los paramédicos.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales derivadas de este accidente.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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