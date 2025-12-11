Yuri Busca Novios Regios Para Cantar en Su Boda en Monterrey; Así Puedes Participar

Yuri anda en busca de una pareja de novios regios para sorprenderlos y cantar en su boda en Monterrey. La cantante originaria de Veracruz, dio a conocer la dinámica este jueves en el estudio de N+, donde te vamos a explicar cómo puedes participar.

El primer requisito para participar por esta sorpresa, es que la pareja de novios se case hoy jueves 11 de diciembre en la ciudad de Monterrey. Yuri llegará de sorpresa mientras los novios bailen el vals; únicamente la persona que envíe la solicitud sabrá lo que va a pasar en la boda.

Cuando ellos estén en el vals, ¡tras!, aparezca yo

A través de sus historias de Instagram, Yuri compartió el usuario @danteguillenmx al cual, quienes quieran participar, deben de enviar su mensaje con los datos de la boda: la dirección del lugar donde se va a realiza, el nombre de los novios, la hora, etc. Toda la información necesaria para ser elegidos.

Nosotros vamos a ver, a organizarnos con la gente para ver si tienen el equipo de sonido adecuado

La convocatoria por esta sorpresa, para que Yuri cante en la boda de una pareja regia en Monterrey, cierra al medio día de este mismo jueves 11 de diciembre, es decir, a las 12:00 pm. Todavía estás a tiempo para enviar tu solicitud y participar. Recuerda ir a la historias de @oficialyuri para más detalles sobre esta dinámica.

Video: Yuri Busca Novios Regios Para Cantar de Sorpresa en Su Boda en Monterrey

Yuri dará concierto en la Arena Monterrey

Este viernes 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, Yuri dará su concierto en la Arena Monterrey como parte del "Icónica Tour", una de sus giras más importantes con la que celebra su carrera musical y sus éxitos de los 80's y 90's como "Maldita Primavera" y "Detrás de mi ventana".

Esta es la segunda vez en el 2025 que Yuri se presenta en Monterrey con el "Icónica Tour", después de agotar todos sus boletos en su primer concierto el pasado 15 de marzo. Para este 12 de diciembre, la cantante jarcha está a nada de hacer nuevamente sold out en la Arena Monterrey.

