Movilidad

Van 10 Horas de Bloqueo en la México-Toluca Hacia la CDMX; Protestan Familias de Desaparecidos

La protesta genera filas kilométricas de vehículos y también afecta vías alternas

Sigue Bloqueo en la México Toluca

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Reabren la Carretera México-Toluca Tras 6 Horas de Bloqueo por Desaparecidos

Reabren la Carretera México-Toluca Tras 6 Horas de Bloqueo por Desaparecidos

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Familiares de desaparecidos bloquean la autopista México-Toluca, exigiendo avances en las investigaciones. La protesta genera caos vial

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