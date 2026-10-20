Van 10 Horas de Bloqueo en la México-Toluca Hacia la CDMX; Protestan Familias de Desaparecidos

Tras varias horas de bloqueo por integrantes del colectivo 'Mariposas' en la carretera México-Toluca, a la altura de la zona de centros comerciales, la vialidad fue reabierta esta tarde poco después de las 17:00 horas, pero solo sentido hacia Toluca.

Sin embargo, en estos momentos, el bloqueo se encuentra hacia la Ciudad de México, con esto suman 10 horas de protestas e impedir el paso en la vialidad. Familiares de desaparecidos exigen una reunión con el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ante la falta de avances en las investigaciones de personas desaparecidas.

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La protesta provoca largas filas de vehículos. Las fila se extiende a calles y vías que los automovilistas intentan utilizar como alternativas para continuar su camino.

Las manifestantes colocaron ramas de árboles y barricadas para bloquear el paso de los automovilistas. Incluso las rutas alternas fueron obstruidas, por lo que los conductores no pueden utilizarlas para evitar el congestionamiento.

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Las integrantes del colectivo también tienen lonas con fotografías y datos de personas desaparecidas. Su principal exigencia es que las autoridades ministeriales informen sobre los avances de las carpetas de investigación, particularmente de los casos registrados en esta región del Estado de México.

Aunque representantes de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México se encuentran en el lugar, las manifestantes advirtieron que no se retirarán hasta obtener una respuesta del titular de la Fiscalía Estatal.

La movilización ocurre después de que la semana pasada se registraran otras protestas y bloqueos en el Estado de México relacionados con las exigencias de colectivos de personas desaparecidas y víctimas de homicidio, también por la falta de avances en las investigaciones.